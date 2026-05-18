19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri listesi takip ediliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Türkiye’nin birçok noktasında konserler, söyleşiler, spor organizasyonları ve kültür sanat etkinlikleriyle kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek ücretsiz etkinlik programları belli oldu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında belediyeler ve kültür kurumları tarafından hazırlanan etkinlik takvimleri netleşmeye başladı. Açık hava konserlerinden vapur etkinliklerine, yoga buluşmalarından dans gösterilerine kadar uzanan programlarda binlerce kişinin bir araya gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ VE ÜCRETSİZ KONSERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hazırlanan 19 Mayıs programı, şehrin farklı noktalarına yayılan etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Kitapçısı Kadıköy ve Kabataş şubeleri ile Şehir Hatları vapurlarında düzenlenecek etkinliklerde söyleşi, konser, dans gösterisi ve caz performansları gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları’nın Adalar-Kadıköy-Kabataş hattında ise saat 16.20’de İTÜ Acapella grubu sahne alacak. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek konser, vapur yolculuğunu müzik etkinliğine dönüştürecek.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

Kabataş’taki etkinlik programında ise gün boyunca canlı müzik ve dans gösterileri yer alacak. Saat 17.00’de Twio konseriyle başlayacak programda swing dans gösterileri, Lindy Hop performansları ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu sahnesi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ücretsiz olarak düzenleneceği belirtildi.

Maltepe'de ise 19 Mayıs İstanbul konser programı kapsamında Maltepe Etkinlik Alanı’nda sevilen sanatçılar sahne alacak. Kapı açılışı saat 17.00’de yapılacak etkinlikte Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç konser verecek. Ayrıca İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu da gösteri gerçekleştirecek.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek etkinliklerde ise genç şarkıcı M Lisa sahne alacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerle birlikte İstanbul’da 19 Mayıs coşkusunun geniş katılımla kutlanması bekleniyor.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

ANKARA 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ VE ÜCRETSİZ KONSERLERİ

Ankara’da 19 Mayıs kutlamalarının adreslerinden biri AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı olacak. Başkentte düzenlenecek etkinliklerde konserler, dans gösterileri ve sahne performansları gençlerle buluşacak.

Program kapsamında sahneye çıkacak isimlerden biri Ece Seçkin olacak. Pop müzik konserinin yanı sıra Ankara Echoes grubu da gece boyunca sahnede yer alacak. Etkinliklerin saat 18.00’de başlaması planlanıyor.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kent genelinde konser, spor turnuvaları ve gençlik etkinlikleri düzenliyor. Program kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda 16-17 Mayıs tarihlerinde Üniversiteliler 3x3 Basketbol Gençlik Kupası gerçekleştirilecek. Final karşılaşmaları ve ödül töreni 17 Mayıs’ta yapılacak.

Bostanlı Plaj Voleybolu Tesisi’nde ise 16-17 Mayıs tarihlerinde plaj voleybolu turnuvası ve Genç Sahne Şenliği düzenlenecek. Öğrenci müzik grupları sahne alırken, gençler spor ve müzik etkinliklerinde bir araya gelecek.

Şato binasında gerçekleştirilecek Gençlik Yogası ve Wellbeing etkinlikleri kapsamında yoga seansları ve sağlık söyleşileri yapılacak. Ayrıca “Gençlik Nerede?” adlı ulusal karikatür sergisi de 29 Mayıs’a kadar Vasıf Çınar Meydanı’nda ziyaret edilebilecek.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

BURSA 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ

Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürüyüş ve konser programıyla kutlayacak. Kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı saate ithafen 19 Mayıs’ta saat 19.19’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Market karşısından başlayacak.

19 Mayıs etkinlikleri ve ücretsiz konserleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller 19 Mayıs etkinlikleri

Yürüyüşün ardından Adamlar grubu, saat 21.00’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sahne alacak. Bayram coşkusunun müzik ve marşlarla devam edeceği etkinliklere vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası