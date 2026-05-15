AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç tarihi ve sorgulama ekranına çevrildi. Peki, AÖF Bahar Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi final sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci AÖF sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ve ders geçme durumunu öğrenmek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi’nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlandı. Anadolu Üniversitesi’nin sınav takviminde Bahar Dönemi dönem sonu sınavları bu tarihlerde yer alırken, yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026'da yapılacak. Final sınavlarının ardından öğrenciler, ders geçme durumu ve mezuniyet hesaplamaları için AÖF final sonuçları açıklamasını bekliyor. Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim sınavlarının sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF final sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası veya öğrenci bilgileriyle sisteme ulaşabiliyor.

Yönetmelikte yer alan başarı değerlendirme esaslarına göre FF, YZ, HA ve DZ harf notu bulunan öğrenciler ilgili derslerden başarısız sayılıyor. Mezuniyet için öğrencinin programındaki dersleri başarıyla tamamlaması, FF, YZ, HA ve DZ harf notunun bulunmaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekiyor.

AÖF GEÇME NOTU VE HARF NOTLARI NASIL HESAPLANIYOR?

AÖF’te başarı notu, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci değerlendirme sistemi esaslarına göre harf notuna çevriliyor. Yönetmelikte AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD ve FF harf notları yer alıyor; mezuniyet için öğrencinin başarısız harf notu bulunmaması ve GNO’sunun en az 2,00 olması gerekiyor.

