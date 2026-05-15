Nisan ayı ikinci el otomobil ilanlarında trendler belli oldu. Verilere göre 1 milyon TL altı ve 10 yaş üstü araçlar en çok ilan verilenler. Peki Nisan ayında en çok hangi marka ve model ikinci el araç satış ilanı verildi?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre Nisan ayında sıfır otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 düştü. Birçok marka zam yapmak yerine kampanya ve kredi avantajlarına ağırlık verdi. Buna rağmen Orta Doğu’daki gerilim altın fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi nedenlerle tüketiciler sıfır araçlara yönelmekte temkinli davranıyor. Buna rağmen ikinci elde hareketlilik devam ediyor.

2. elde Nisan 2026 verileri: 1 milyon TL altı, 10 yaş üstü ve dizel zirvede!

Online ilan platformu arabam.com’un Nisan ayı verilerine göre 2. el otomobil piyasasının trendleri de ortaya çıktı. Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, mart ayında 901.156 TL olan ilan fiyatları nisan ayında ortalama 912.045 TL oldu.

Nisan Ayı İkinci El Otomobil Pazarı Raporu: Bütçe Dostu ve Yaşlı Araçlar Revaçta

EN ÇOK İLAN AÇILAN MARKA VE MODELLER

Nisan ayında ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Sıra Marka 1 Renault 2 Fiat 3 Volkswagen 4 Ford 5 Opel 6 Hyundai 7 Peugeot 8 Toyota 9 BMW 10 Citroen

Model bazında ise Nisan ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

Sıra Model 1 Clio 2 Megane 3 Egea 4 Corolla 5 Astra 6 Focus 7 Passat 8 Polo 9 Civic 10 Corsa

YÜZDE 60’A YAKINI 1 MİLYON TL ALTI

Nisan ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 31 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 27, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler yüzde 19, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler yüzde 9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 14 oranında pay aldı.

Fiyat Aralığı İlan Oranı 600.000 TL’ye kadar %31 600.001 – 1.000.000 TL %27 1.000.001 – 1.400.000 TL %19 1.400.001 – 1.700.000 TL %9 1.700.000 TL ve üzeri %14

YÜZDE 15,7’Sİ 20 YAŞ ÜSTÜ

Nisan ayında ikinci el araç ilanlarında yaş skalasına bakıldığında 10-15 yaş aralığının zirvede yer aldığı görüyor. İlanlarda 5 yaşa kadar olan araçların oranı, yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 17 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,6 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise yüzde 15,7 oranında pay aldı.

Araç Yaşı İlan Oranı 0-5 yaş %25,4 6-9 yaş %17 10-15 yaş %30,6 16-20 yaş %11,3 20 yaş ve üzeri %15,7

YÜZDE 50’YE YAKINI DİZEL

Verilerde dikkat çeken bir başka nokta ise sıfır araçlarda neredeyse bitme noktasına gelen dizel modeller ikinci elde hala en çok paya sahip. Nisan ayındaki online ilanların neredeyse yarısı dizel araçlar için açılmış.



Araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, nisan ayında benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı yüzde 47,3, LPG’li araçların ilan oranı yüzde 18, elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,4 ve hibrit araçların ilan oranı yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Yakıt Tipi İlan Oranı Dizel %47,3 Benzinli %30,9 LPG %18 Hibrit %2,5 Elektrikli %1,4

