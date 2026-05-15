Türkiye’nin en çok tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan tavuk döner ile ilgili bir döner ustasının yaptığı açıklama sosyal medyada dikkat çekti. Usta, dönerin şişe en yakın ve iç kısmında kalan bölümün neden müşteriye servis edilmemesi gerektiğini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Tavuk ürünlerinin hatalı hazırlanması ve uygun koşullarda saklanmaması durumunda ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, tavuk tüketiminde hijyenin kritik bir rol oynadığını her fırsatta vurguluyor.

“YAKIŞMAZ” DEDİ, NEDENİNİ SÖYLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir döner ustası, tavuk dönerin şişe yakın iç bölümünü işaret ederek bu kısmın büyük oranda etten oluşmadığını ifade etti:

“Bizde dönerin dibi satılmaz. Çünkü et değil, dönerin dibi yağ ve deridir. Görüyorum, kıymık kıymık yapıp aralara atıyorsunuz, yakışmaz. Verin sokak hayvanlarına, onlar size rızk getirir. Şurada toplasan 2 kilo var.”

Usta, dönerin merkez kısmında yoğun yağ tabakası, tavuk derisi ve sert dokulu parçaların bulunduğunu belirtti. Bu bölümün, dönerin pişirme sürecinde etin şiş üzerinde daha sağlam durmasını sağlamak amacıyla kullanıldığı aktardı.

“MÜŞTERİYE SERVİS EDİLMEZ”

Döner ustası ayrıca, iç kısımda kalan bu parçaların sert yapıda olduğunu, yüksek oranda yağ içerdiğini ve lezzet açısından daha düşük kalite sunduğunu söyledi. Bu nedenle söz konusu bölümün müşteriye servis edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TAVUK DÖNER YİYECEKSENİZ DİKKAT! Tavuk döner tüketirken hem lezzet hem de gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Özellikle tavuk eti hassas bir gıda olduğu için doğru koşullarda hazırlanıp servis edilmesi büyük önem taşır.

Öncelikle ürünün taze ve iyi pişmiş olmasına dikkat etmek gerekir. Tavuk etinin iç kısmının çiğ ya da pembe kalmaması, tamamen pişmiş olması gıda zehirlenmesi riskini azaltır. Uzun süre açıkta beklemiş, sürekli ısıtılıp soğutulmuş ürünler tercih edilmemelidir.

Satış noktası hijyeni de kritik bir faktör… Dönerin hazırlandığı alanın temiz olması, kullanılan ekipmanların düzenli yıkanması ve çalışanların hijyen kurallarına uyması güvenli tüketim açısından önemlidir. Açıkta ve uygun sıcaklıkta tutulmayan ürünlerde bakteri üremesi daha hızlı olabilir.

Soslar ve garnitürler de risk oluşturabilir. Özellikle yoğurt bazlı sosların soğuk zincirinin bozulmamış olması, sebzelerin taze ve iyi yıkanmış olması gerekir. Çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ ve pişmiş ürünlerin temas etmemesi önemlidir.

Son olarak, dışarıdan alınan dönerin mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmesi önerilir. Bekletilen ürünlerde kalite düşer ve sağlık riski artabilir. Bu noktalara dikkat edildiğinde tavuk döner daha güvenli ve keyifli şekilde tüketilebilir.

