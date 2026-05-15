Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı belli oldu. KPSS puanıyla yapılacak alımda güvenlik görevlisi, destek personeli, tesisatçı ve teknik kadrolar için başvuru detayları netleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını açıkladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2 BİN 610 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvurular 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 24 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Açıklamada, Gençlik Haftası kapsamında yeni istihdam müjdesini duyururken farklı kadrolar için yeni alımların da devam edeceğini açıkladı. Personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirmeler, 2024 KPSS B grubu puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2 BİN 610 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlığın açıkladığı kadro dağılımına göre toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak. Kadrolar arasında lisans ve ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlileri ile destek personeli pozisyonları öne çıkıyor.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı:

150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

783 destek personeli (temizlik)

114 elektrik tesisatçısı

121 sıhhi tesisatçı

204 iklimlendirme personeli

180 havuz suyu operatörü

58 marangoz

NEREDEN BAŞVURULUR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını kariyerkapisi.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuru sürecinde adaylardan KPSS bilgileri, mezuniyet belgeleri ve ilgili kadrolar için gerekli şartları taşıdıklarını gösteren evraklar istenecek. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden kabul edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının yine Kariyer Kapısı sistemi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi duyuru kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

