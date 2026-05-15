Daha önce iskan ruhsatı süreçlerinde ‘rüşvet ve usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Usule aykırı iskan yapıldığı, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen yeni operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi’ne 7 Nisan’da yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde "rüşvet ve usulsüzlük" yapıldığı iddialarına karşı bir operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

USULE AYKIRI İSKAN İŞLEMLERİ

Üsküdar Belediyesi’ne ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Soruşturma kapsamında, belediyede yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin "danışmanlık hizmeti" adı altında Kent A.Ş ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları aktarıldı. Emir ve talimatları ise Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin verdiği belirtildi.

Şüphelilerin, bu yöntemle haksız kazanç elde edilmesi sürecinde iştirak halinde hareket ederek "irtikap" suçunu işledikleri bildirildi. İstanbul'da 13, Muğla'da bir olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen “2. Dalga” operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları öne sürülen zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı öne sürülmektedir. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlar

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun belediye binasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı ve çeşitli organizasyonlarda bu şekilde tanıtıldığı tespit edilmişti. Ayrıca, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkili birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmasına rağmen, Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öğrenilmişti.

RENK KODLU SİSTEM

İddialara göre, yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla işlem yapıldı. Bu sistemde "mavi" renk anlaşma sağlandığını, "kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "turuncu" ise görüşmenin sürdüğünü ifade etti. Ruhsat işlemlerinin, projeye uygunluktan ziyade talep edilen ödemelerin yapılıp yapılmadığına göre ilerletildiği öne sürüldü.

20 GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konulmuştu.

Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yer almamıştı.

Operasyonda kimler gözaltına alınmıştı?

Sıra No İsim Soyisim Unvan / Görev 1 FİLİZ DEVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2 NAZIM AKKOYUNLU KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ 3 BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU KENT A.Ş. MİMARI 4 ÖZGÜR CEYLAN KENT A.Ş. MİMARI 5 HAKAN YAVUZ YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ 6 AHMET İŞMAN İŞ TAKİPÇİSİ 7 VEYSEL KÖSE İŞ TAKİPÇİSİ 8 CEYHAN HAN İŞ TAKİPÇİSİ 9 BURÇİN ÇEVİK İŞ TAKİPÇİSİ 10 YASİN KARABAŞ İŞ TAKİPÇİSİ 11 ENGİN ARAZ MÜTEAHHİT 12 SİNAN SARIOĞLU MÜTEAHHİT 13 KADİR KARADAĞ MÜTEAHHİT 14 UFUK GÜNDÜZ MÜTEAHHİT 15 EYÜP MERİÇ MÜTEAHHİT 16 MURAT ARMAĞAN MÜTEAHHİT 17 HAKAN MANSIZ MÜTEAHHİT 18 ERDEM ALKAN MÜTEAHHİT 19 YILMAZ KOZAN MÜTEAHHİT 20 MEHMET ATİLLA GÜNERİ MÜTEAHHİT

