Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon! 7 gözaltı
Daha önce iskan ruhsatı süreçlerinde ‘rüşvet ve usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Usule aykırı iskan yapıldığı, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen yeni operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- İlk operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, ikinci operasyonda ise 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
- İddialara göre, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi.
- Yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tablolarında renk kodlu bir sistem kullanıldığı öne sürüldü.
- Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yer almadı.
- Gözaltına alınan 20 kişiden biri Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, diğeri ise Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ydu.
CHP'li Üsküdar Belediyesi’ne 7 Nisan’da yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde "rüşvet ve usulsüzlük" yapıldığı iddialarına karşı bir operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
USULE AYKIRI İSKAN İŞLEMLERİ
Üsküdar Belediyesi’ne ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Soruşturma kapsamında, belediyede yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin "danışmanlık hizmeti" adı altında Kent A.Ş ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları aktarıldı. Emir ve talimatları ise Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin verdiği belirtildi.
Şüphelilerin, bu yöntemle haksız kazanç elde edilmesi sürecinde iştirak halinde hareket ederek "irtikap" suçunu işledikleri bildirildi. İstanbul'da 13, Muğla'da bir olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen “2. Dalga” operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları öne sürülen zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.
|Kurum
|Şube
|İl
|Şüpheliler
|İddia
|Mekan
|İstanbul Emniyet Müdürlüğü
|Mali Suçlarla Mücadele Şubesi
|İstanbul
|Müteaahhitler ve İş Takipçileri
|Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlar
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon!
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun belediye binasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı ve çeşitli organizasyonlarda bu şekilde tanıtıldığı tespit edilmişti. Ayrıca, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkili birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmasına rağmen, Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öğrenilmişti.
RENK KODLU SİSTEM
İddialara göre, yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla işlem yapıldı. Bu sistemde "mavi" renk anlaşma sağlandığını, "kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "turuncu" ise görüşmenin sürdüğünü ifade etti. Ruhsat işlemlerinin, projeye uygunluktan ziyade talep edilen ödemelerin yapılıp yapılmadığına göre ilerletildiği öne sürüldü.
20 GÖZALTI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konulmuştu.
Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yer almamıştı.
Operasyonda kimler gözaltına alınmıştı?
|Sıra No
|İsim Soyisim
|Unvan / Görev
|1
|FİLİZ DEVECİ
|BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
|2
|NAZIM AKKOYUNLU
|KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
|3
|BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU
|KENT A.Ş. MİMARI
|4
|ÖZGÜR CEYLAN
|KENT A.Ş. MİMARI
|5
|HAKAN YAVUZ
|YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ
|6
|AHMET İŞMAN
|İŞ TAKİPÇİSİ
|7
|VEYSEL KÖSE
|İŞ TAKİPÇİSİ
|8
|CEYHAN HAN
|İŞ TAKİPÇİSİ
|9
|BURÇİN ÇEVİK
|İŞ TAKİPÇİSİ
|10
|YASİN KARABAŞ
|İŞ TAKİPÇİSİ
|11
|ENGİN ARAZ
|MÜTEAHHİT
|12
|SİNAN SARIOĞLU
|MÜTEAHHİT
|13
|KADİR KARADAĞ
|MÜTEAHHİT
|14
|UFUK GÜNDÜZ
|MÜTEAHHİT
|15
|EYÜP MERİÇ
|MÜTEAHHİT
|16
|MURAT ARMAĞAN
|MÜTEAHHİT
|17
|HAKAN MANSIZ
|MÜTEAHHİT
|18
|ERDEM ALKAN
|MÜTEAHHİT
|19
|YILMAZ KOZAN
|MÜTEAHHİT
|20
|MEHMET ATİLLA GÜNERİ
|MÜTEAHHİT