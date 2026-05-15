8 Mayıs ile sona eren haftada yabancı para mevduatının büyüklüğü 232 milyar dolar oldu. Söz konusu tutar, toplam içinde %39,39’luk bir paya işaret etti. 15 Mayıs itibarıyla dolarda 2026’da gerçekleşen prim %6 ile sınırlı kalırken; Ekonomist Fatih Keresteci, TL’deki reel değerlenme sürecinin devamını beklediğini, Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi ile ABD para biriminde küresel anlamda bir zayıflığın söz konusu olabileceğini aktardı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının (DTH) büyüklüğü, 8 Mayıs ile sona eren haftada 232,01 milyar dolar oldu. Söz konusu haftada yabancı para mevduatında 2,62 milyar dolar artış gözlemlendi.

1 Mayıs kapanışında 44,9850 olan TCMB dolar alış kuru, 8 Mayıs’ta 45,1566 seviyesine yükseldi. Böylece döviz mevduatının TL karşılığı 164,5 milyar TL arttı ve 10 trilyon 464,4 milyar TL’ye çıktı.

TL’NİN AĞIRLIĞI DAHA YÜKSEK

Öte yandan toplam mevduat içinde DTH’ın payı geçen hafta %39,39 oldu. TL’nin payı ise 16 trilyon 102 milyar TL ile %60,61 olarak gerçekleşti. TL’nin payının yüksek olması, dolarizasyon eğiliminin olmadığını gösterdi.

15 Mayıs 2026 dolar fiyatı 45,52 TL’den günde başlarken, ABD para biriminde yıl başından itibaren gerçekleşen prim %6 ile sınırlı kaldı. Bu prim, %14’ü aşan 4 aylık TÜFE’nin gerisinde kaldı.

Döviz mevduatı %40’ın altında! TL’de ‘reel değerlenme’ sürecek mi?

DOLARDA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ve petrol fiyatlarının da 100 doların üzerinde konumlanma çabası enflasyonist baskıları artırırken; yılın geri kalan döneminde dolara dair beklentiler de takip ediliyor.

Nisan öncesinde dolarda aylık %1,2 civarında prim gerçekleştiğini belirten Ekonomist Fatih Keresteci, geçen ay enflasyondaki yükselişle birlikte kurdaki artışın da %1,6 civarına yöneldiğine dikkat çekerek, “Enflasyon artarken kurdaki artışın düşük kalması, Türk lirasının aşırı reel değerlenmesine yol açıyor. Bunu dengelemek için kurdaki artış oranı da bir miktar büyüdü” görüşünü savundu.

ORTA DOĞU SAKİNLEŞİRSE…

TL’deki reel değerlenme sürecinin devamını beklediğini de aktaran Fatih Keresteci, mevcut ekonomi programında kurun tamamen serbest bırakılmasının muhtemel görülmediğini bildirdi.

Fatih Keresteci, Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi ve işlerin sakinleşmesi durumunda, dolarda küresel anlamda bir zayıflığın söz konusu olabileceği görüşünü de aktardı.

