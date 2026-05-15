Merkez Bankası, İkinci Enflasyon Raporu ile 2026 TÜFE tahminini %26 seviyesine yükseltti. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda yukarı risklerin daha belirgin olduğunu ve para politikası duruşunda bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Dikkatler muhtemel bir faiz indiriminin ne zaman başlayacağına da yönelirken; İş Yatırım tarafından paylaşılan raporda eylül, ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık 3 faiz indirimi beklentisi dile getirildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankası (TCMB), artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle, enflasyon tahminlerinde güncellemeye gitti.

Dün açıklanan İkinci Enflasyon Raporunda yıl sonu TÜFE beklentileri 2026 için %26, 2027 için %15 ve 2028 için %9’a yükseltildi. Enflasyon ara hedefi de bu yıl %16’dan %24’e revize edildi.

TCMB’nin 2026 yılı projeksiyonlarına baz oluşturan varsayımlarda da güncellemeler öne çıktı. Bu kapsamda küresel büyüme endeksi %2,3’ten %1,7’ye çekildi. Petrol fiyatları tahmini de 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltildi.

TCMB BAŞKANINDAN MESAJLAR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bölgedeki gerilimin ve enerji arzındaki baskıların ne kadar süreceğinin en temel soru olarak durduğunu, enflasyonist etkilerin de kısa vadede canlı kalacağını değerlendirdiklerini belirterek "Bu bağlamda dezenflasyon sürecinde etkili sonuçlara ulaşmanın formülü, yine para politikasında veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Yaşanan etkilerin orta vadede enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşuyla şekillenecek. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin çok daha belirgin olduğunu da vurgulayan Karahan, “Dolayısıyla para politikası duruşumuzda bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası hangi mesajı verdi? Faiz indirimi için kritik tahmin

SIKI POLİTİKA SÜRECEK

Raporun ardından Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, TCMB’nin daha temkinli bir politika patikasına geçtiği ve sıkı para politikası duruşunun uzun süre korunacağına yönelik yönlendirmesini güçlendirdiği belirtilerek, “Önümüzdeki dönemde de enerji fiyatlarının seyri, kur geçişkenliği ve enflasyon beklentilerindeki katılık, para politikası görünümü açısından belirleyici ana unsurlar olmaya devam edecektir” görüşü dile getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Belediye çalışanlarına promosyon müjdesi! Kişi başı 60 bin TL verilecek

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

İş Yatırım ise TCMB’nin 11 Haziran’daki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında “pas” geçeceği tahmininde bulunarak “Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine haziranda açıldığı, petrol fiyatlarının ise jeopolitik risk primi sebebiyle savaş öncesinden daha yüksek bir seviyede dengelendiği baz senaryomuzda, temmuz-ağustos aylarında fonlamanın kademeli olarak %37 düzeyindeki politika faizine kaydırılacağını öngörüyoruz” denildi.

Raporda; eylül, ekim ve aralık aylarındaki PPK toplantılarında ise 100’er baz puanlık 3 faiz indirimi yapılabileceği ve yılın %34 politika faizi ile tamamlanabileceği tahmini paylaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası