Trump'ın 8,5 yılın ardından gerçekleştirdiği Çin ziyaretini ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma ihtimali nedeniyle İsrail yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump, 8,5 yılın ardından Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün Pekin'de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki görüşmede tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki ülke, boğazın açık kalması konusunda anlaştı.

"İSRAİL ORDUSUYLA KOORDİNELİ OLUNACAK"

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti.

Trumpın Çin ziyareti sonrası kritik iddia! Yeniden saldırı ihtimali masada, İsrail yüksek alarma geçti

İSRAİL YÜKSEK ALARMDA

İsrailli yetkili, Trump'ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail yönetimi ve ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile geçen hafta görüşen İsrailli üst düzey askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği mesajını iletti.

TEL AVİV'DE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Görüşmelerde İran'ın özellikle yakıt ve enerji tesislerine saldırı ihtimalinin de ele alındığı belirtilen haberde, saldırılarla İran'ın müzakerelerde nükleer programını sonlandırmayı kabul etmesinin hedeflendiği kaydedildi. İsrail'de bu senaryoya ilişkin özellikle İran'da muthemel misillemelere karşı hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

Çin ziyareti sonrası İran'a ilişkin karar vermesi beklenen Trump’ın önünde yeniden saldırı veya Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilerin çıkarılmasına ilişkin "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmak olmak üzere iki seçeneğin bulunduğu öne sürüldü.

Trumpın Çin ziyareti sonrası kritik iddia! Yeniden saldırı ihtimali masada, İsrail yüksek alarma geçti

Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer ise Tel Aviv'de olağanüstü alarm durumu olmamasına rağmen gelecek günlerde saldırıların yeniden başlaması olasılığının bulunduğunu savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, perşembe yaptığı açıklamada, "İran'daki görevimiz sona ermedi, yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız." ifadesini kullanmıştı.

ARAKÇİ: HİÇBİR SONUÇ ALAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin sorulması üzerine Arakçi, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Çin ziyareti sonrası kritik iddia! Yeniden saldırı ihtimali masada, İsrail yüksek alarma geçti

"ASKERİ ALAN DIŞINDA ÇÖZÜM ARAMALILAR"

Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Arakçi, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası