19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma durumu yer aldı. Resmi tatil nedeniyle hisse senedi işlemleri, vadeli işlemler ve bankacılık transfer saatleri araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tatil kapsamında kamu kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda yatırımcılar da Borsa İstanbul’da işlemlerin devam edip etmeyeceğini ve piyasaların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor.

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığı için Borsa İstanbul 19 Mayıs 2026 Salı günü kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle hisse senedi piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile borçlanma araçları piyasasında işlem gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul’un resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs Salı günü seans yapılmayacak. Bu nedenle yatırımcılar gün içerisinde alım-satım emri veremeyecek ve takas işlemleri de resmi tatil düzenine göre ilerleyecek.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs Salı günündeki resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Piyasalarda işlemler normal seans saatleri üzerinden devam edecek.

Borsa İstanbul’da hisse senedi piyasasında işlemler hafta içi belirlenen seans saatlerinde gerçekleştiriliyor. Açılış, sürekli işlem ve kapanış seanslarıyla birlikte yatırımcılar normal işlem düzenine 20 Mayıs Çarşamba günü dönecek.

