Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dhabi Grand Slam jiu-jitsu turnuvasında, altın madalya kazanan Kuveytli sporcu Jassim Alhatem, bronz madalya kazanan İsrailli sporcu Yoav Manor’un elini sıkmadı. İsrailli rakibiyle aynı karede poz vermeyi reddeden Kuveytli sporcu alanı terk etti. Sosyal medyada kısa sürede çok kez paylaşılan görüntüler viral oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen prestijli Abu Dhabi Grand Slam turnuvasında Kuveytli ve İsrailli sporcular arasında yaşanan kriz sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

ELİNİ SIKMADI, FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Kategoriyi altın madalya ile tamamlayan Kuveytli sporcu Jassim Alhatem, bronz madalya kazanan İsrailli rakibi Manor’un elini sıkmayı reddetti. Alhatem ayrıca geleneksel toplu madalya fotoğrafına katılmayı da kabul etmedi.

Ne İsrailli sporcunun elini sıktı, ne de fotoğrafa katıldı! Kuveytli sporcudan Çocukları öldürüyorsunuz çıkışı

“ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORSUNUZ”

Yetkililerin aktardığına göre Kuveytli sporcunun, Manor’a “Siz İsrailliler çocukları öldürüyorsunuz. Eğer finale kalsaydın seninle yarışmazdım” dediği öne sürüldü.

Organizatörlerin ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin gerginliği azaltmak için devreye girdiği belirtildi. Yetkililerin Kuveytli sporcuyu madalya törenine katılmaya ikna etmeye çalıştığı ancak Alhatem’in podyum alanını terk ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası