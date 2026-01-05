Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kurulan Doğu Anadolu’nun en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcı kabulüne hazırlanıyor. Yaklaşık 3 bin 200 dönümlük alanda altyapı, enerji ve su çalışmaları tamamlanan OSB’de ilk etapta 50’den fazla parsel yatırımcıları bekliyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle kırmızı et üretim kapasitesinin artması, bölgenin hayvancılıkta entegre bir merkez haline gelmesi ve ekonomiye önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Malatya'da, ekonominin yeniden canlanmasına yönelik önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin Malatya'nın Yazıhan ilçesinde faaliyete geçmesi için gün sayılıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Yaklaşık 8 yıl önce projelendirilen ve fiziki çalışmaları tamamlanan Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölge ekonomisine ciddi katma değer sağlaması bekleniyor. Toplam 3 bin 200 dönümlük alanda kurulan tesiste altyapı, enerji ve suyla ilgili tüm çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Doğu Anadolunun en büyük BESİ OSBsi Malatya’da! Kırmızı ette dengeleri değiştirecek

"BÖLGEDE HERHANGİ BİR ALTYAPI SORUNU KALMADI"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, OSB'nin yatırımcı kabul edecek aşamaya geldiğini belirterek, "Birinci etapta 50'nin üzerinde parsel yatırımcıyı bekliyor. Enerji iletim hatlarıyla ilgili sorunlar çözüldü, bölgeye enerji verilebilecek duruma geldi. İçme ve kullanım suyu ihtiyacı da MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj ve isale hatlarıyla karşılandı. Şu anda bölgede herhangi bir altyapı sorunu kalmadı." dedi.

"KIRMIZI ET KESİM KAPASİTESİ ARTACAK"

Malatya'nın hayvancılık ve kırmızı et sektöründe önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Özcan, "Halihazırda Malatya'da yıllık ortalama 200 milyon dolar değerinde kırmızı et kesimi yapılmaktadır. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bu sayının daha da artması beklenmektedir. Kurulacak OSB ile birlikte besi işletmeleri, et kombinası, güneş enerjisi santrali (GES), biyogaz tesisleri ve kaba yem fabrikası sayesinde bölge, hayvancılıkta entegre bir merkez haline gelerek Türkiye'nin dört bir yanına sevkiyat gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

"ARSA TAHSİSLERİMİZ HAZIR, İMAR UYGULAMALARI BİTTİ"

Yazıhan BESİ OSB'nin Malatya'yı bölgenin cazibe merkezi haline getireceğini kaydeden Özcan, yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Arsa tahsislerimiz hazır, altyapımız tamamlandı, imar uygulamaları bitti. Yazıhan-Mısırdere mevkiinde yatırım yapmak isteyen tüm besicileri ve sektör temsilcilerini bekliyoruz." diye konuştu.

"MALATYA'NIN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK BİR UMUT"

Projede Yazıhan Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yazıhan Belediyesi ve Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin iş birliği içinde çalıştığını belirten Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB'nin Malatya'nın geleceği için büyük bir umut olduğunu sözlerine ekledi.

