Beşiktaş golcü adayı için masaya oturuyor. Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki Çekyalı forvet Patrik Schick için kulübü Bayer Leverkusen’e fiyat soracak.

MURAD TAMER - Kara Kartal’da yeni sezon planlamasının hareketliliği var. Bu sezon lig yarışından erken kopan ve önceliği kupaya veren Beşiktaş forvet bölgesine takviye hazırlığına başladı. Listedeki adaylardan birisi de Bayer Leverkusen forması giyen ve 2030’a kadar mukavelesi bulunan Patrik Schick. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki ay kulübüyle masaya oturacak ve 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservis bedelini soracak. Daha önce de gündeme gelen Schick’un maliyetine göre yol haritası çizilecek.

KİRALAMA DA OLABİLİR

Oh’un yanına kesin olarak forvet takviyesi yapacak olan siyah beyazlıların erken davranmasının nedeni sezon sonu maliyetlerin artması. Oyuncunun da transfere sıcak bakması Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde elini güçlendirecek unsurlardan. B. Leverkusen 1.91 boyundaki santrfor için daha önce 30 milyon avro bonservis talep ediyordu. Beşiktaş kanadı ise bu rakamı çok daha aşağıya çekip işi erken bitirmenin derdinde. Zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama da formüller arasında.

