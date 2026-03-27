Toroslar Belediyesi tarafından 2017'de başlatılan "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki boyası dökülmüş, dış cephesi yıpranmış binalarda çalışma başlatıldı

Çalışma kapsamında ressam Nazife Bilgin Hazar, belirlenen binalara Halil Paşa, İbrahim Çallı, Vincent van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal, Salvador Dali, Frida Kahlo, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Johannes Vermeer ve Paula Rego gibi ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonlarını çizdi.

Başta Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun ", Vincent van Gogh'un portresi ile "Yıldızlı Gece" ve Leonardo da Vinci'nin " Mona Lisa" eserlerinin yer aldığı çalışmaları binalara resmeden Hazar, çok sayıda yapının kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

"ÇOK SES GETİREN BİR PROJE OLDU"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, projenin halkı sanatla buluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Büyük emek vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirten Hazar, "Burası açık hava sanat müzesi gibi oldu. Binalar yan yana olduğu için giderken sanki müzede geziyor gibisiniz. Çok ses getiren bir proje oldu. Hala sosyal medyada görsel önüme düşüyor. Bu gerçekten doğru bir projeydi." diye konuştu.

Hazar, binaların dış cephesinde yapılan çalışmayla mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.