Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçerek AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Işuksu, “Yaşadığımız süreçlerle ilgili yalan yanlış bir sürü bilgiler dolaşıyor. Dolayısıyla ilk ağızdan da bazı şeyleri duymak doğru olur diye düşünüyorum. Şantaj girişimlerine boyun eğmedim ve konuyu derhal yargıya taşıdım. Basın toplantısı yaptığım günün akşamı aracılarla şahsıma uzlaşma teklif edildi ancak herhangi bir pazarlığa girmedim ve çözüm yolu olarak mahkemeyi gösterdim. Milletimizle birlikte hep sahada çalışmaya devam ettim. Bu süreçte görev ve sorumluluk bilinciyle şantaj ve algı operasyonu girişimlerine rağmen Adapazarı için çalışmaya, hemşehrilerimle buluşmaya ve hep sahada olmaya devam ettim. İddiaları çürüten bazı emareler var. Ben bunları hukuk önüne koyuyorum. Şantaja zemin oluşturan içerikleri kurguladığını görerek, suç duyurusunda bulunduğumuz kızın duygu dünyasına ilişkin çok net soru işaretleri söz konusudur. Şahsıma ait TikTok hesabımın olmaması ve TikTok uygulamasının hiçbir zaman yüklenmemiş olması. Hiçbir şekilde içinde olmadığım bir kumpasla maalesef karşı karşıyayım. Bu süreçte en çok da içimizdekilerin kumpası kuranları teşvik eden, kumpası yayan ve köpürten yaklaşımları beni çok üzdü. Hele hele bu kişilerin sorumluluk makamındaki kişiler olması bana gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim. Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah’a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah” dedi.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Işıksu hakkında ortaya atılan iddialar, resmi şikayet dilekçeleriyle devletin zirvesine taşınmıştı. Belediye personelinin kızı olan hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini ileri sürdüğü yazışmaları CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğunu açıklamıştı.

Genç hukukçunun resmi makamlara sunduğu dilekçede, iddia edilen yazışmaların sadece özel hayatla sınırlı kalmadığı, belediye iç işleyişine dair bilgileri de içerdiği yer almıştı.

Yaşananların ardından AK Parti devreye girmiş ve Mutlu Işıksu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

1974 yılında Sakarya’da doğan Mutlu Işıksu, ilköğrenimini memleketi Adapazarı’nda tamamladı. 1993 yılında eğitime başladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1997 yılında mezun oldu.

1989 yılında iş hayatına TÜVASAŞ’ta başlayan lşıksu, 1993-1997 yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdürdü. 1998-2014 yıllarında tekrar TÜVASAŞ’ta iş hayatına devam etti.

AK Parti’nin kuruluşu ile birlikle belde teşkilatlarında çalışmalara katkı sağlayan Işıksu, 2003-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı, 2009 -2011 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkanlığı, 2011 2014 yılları arasında Sakarya İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği görevine atanan lşıksu, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adapazarı Belediye Başkanı seçildi.

