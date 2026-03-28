Bursa’da sosyal medyada kendisini “Bursa Abisi” olarak tanıtıp yardım toplayan F.S., dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin, bağışları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı belirlendi. Polis, F.S.’nin ikametinde çok sayıda gıda ve hediye kartı ile taşınmaz ve araca el koydu.

Bursa’da ‘Bursa Abisi’ olarak açtığı sosyal medya platformunda kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüphelinin, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi.

‘Bursa Abisi’ tutuklandı! Yardım paralarıyla vurgun yaptığı ortaya çıktı

‘YARDIM’ ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK

Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK PARA HAREKETLİLİĞİ

Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA GIDA VE HEDİYE KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

