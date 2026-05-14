Fransa Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Didier Deschamps’ın açıkladığı 26 kişilik listede Fenerbahçe forması giyen N’Golo Kante de yer aldı.

Fransa Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Fransa Futbol Federasyonu tarafından duyurulan 26 kişilik listede teknik direktör Didier Deschamps önemli isimlere yer verirken, kadrodaki en dikkat çeken detay N’Golo Kante’nin yeniden milli takıma çağrılması oldu.

Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu N’Golo Kante, Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulurken, Matteo Guendouzi'nin listede yer almaması da dikkat çekti.

Fransa, Dünya Kupası’nda I Grubu’nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek.

FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kategori Oyuncular Kaleci Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser Defans Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez Orta Saha Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery Forvet Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta

