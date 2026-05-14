ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan futbol kuralı sorusu sosyal medyada gündem oldu. 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya, “Futbol kurallarına göre bir futbolcu taç atışı kullanırken topu doğrudan kendi takımının kalesinin içine atarsa hangisi olur?” sorusu yöneltildi.

Futbolseverlerin büyük bölümünün ilk anda tereddüt yaşadığı soru sonrası doğru cevap araştırılmaya başlandı.

A) Köşe vuruşu yapılır

B) Gol kararı verilir?

C) Taç atışı tekrarlanır

D) Hiçbir şey olmaz

Futbolda taç atışı, topun yan çizgiyi tamamen geçmesinin ardından oyunun yeniden başlamasını sağlayan uygulamalardan biridir. Taç atışını kullanan oyuncunun topu iki eliyle başının arkasından ve üzerinden oyuna sokması gerekir. Oyuncunun her iki ayağın da çizgi üzerinde ya da çizginin dışında yere temas etmesi şartı vardır.

Kurallara göre taç atışından doğrudan gol atılması geçerli sayılmaz. Yani bir futbolcu topu taçtan direkt rakip kaleye gönderirse hakem gol kararı vermez.

Bu durumda oyun kale vuruşuyla devam eder. Eğer top doğrudan kendi kalesine girerse de rakip takım köşe vuruşu kazanır.



Cevap: IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kurallarına göre ''A) Köşe Vuruşu Yapılır''

