ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 200 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıya yöneltilen “Şirket kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?” sorusu kısa sürede izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Bilgi yarışmasını takip eden birçok kişi doğru cevabı araştırırken, Türkçede “şirket” kelimesinin anlamı ve kökeni de yeniden gündeme geldi. Peki, şirket kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?

200 BİN TL’LİK SORU NEYDİ?

Yarışmada yarışmacının karşısına çıkan soru şu şekilde oldu:

“Şirket kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?”

A) Kurum

B) Kuruluş

C) Ortaklık

D) Firma



TDK'ye göre cevap ''C) Ortaklık''

ŞİRKET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede yaygın şekilde kullanılan “şirket” kelimesi ticari faaliyet yürüten yapıları ifade etmek için kullanılıyor. Türkiye’deki hukuk sistemine göre şirket, birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşan ticari ortaklık yapısını tanımlıyor.

Şirketler, ortakların sermaye, emek veya mal varlıklarını bir sözleşme çerçevesinde birleştirmesiyle kuruluyor. Ticari hayatın temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilen şirketler, farklı türlerde faaliyet gösterebiliyor.



