Mart ayının son hafta sonunda İstanbul’da hava durumu yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yayımladığı son tahminlere göre, İstanbul'da yarın yağmur var mı, yok mu ve hava nasıl belli oldu. İşte, 29 Mart 2026 Pazar İstanbul hava durumu...

Hafta sonu planı yapan İstanbullular için yeni hava durumu raporları yayımlandı. Özellikle 29 Mart Pazar günü için yapılan değerlendirmelerde, yağışların gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da 29 Mart Pazar günü yağmur bekleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak yağışların, gün içinde zaman zaman kuvvetlenerek sağanak şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışlı hava dalgasının yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağı, Marmara genelinde etkili olacağını açıkladı.

29 MART İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

29 Mart Pazar günü İstanbul’da sıcaklıkların gün içinde yaklaşık 10-12 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde 10 derece civarında olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde en fazla 12 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerine doğru ise yeniden düşüş gözlenecek.

Rüzgarın gün boyunca hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının da yüksek seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağış miktarının yer yer artabileceği ve sağanak olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 9 ila 12 derece arasında değişirken sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

MGM'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul'da 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında genellikle yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

