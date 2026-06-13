LGS kapsamındaki sınav öncesi bazı öğrenciler büyük panik yaşadı. Kimisi kimliğini unuttu, polis imdadına yetişti... Kimisi ise sınava gireceği okulu karıştırdı... Sınava dakikalar kala test çözen öğrenciler de görüntülenirken sağlık koşulları nedeniyle bir öğrenci ise ambulansla okula götürüldü.

Sabah erken saatlerde ülke genelinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı. Bazı kentlerde ise unutkanlık veya aksiliklerden dolayı panik yaşandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şişli'de sınava gireceği okulu karıştırarak, Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'na gelen kız öğrenci panik yaşadı. Yanlış okulda olduğunu öğrenen öğrenci gözyaşlarına boğulurken, çevrede bulunan görevliler ve vatandaşlar öğrenciye yardımcı olmaya çalıştı.

Doğru sınav merkezinin yan taraftaki Nişantaşı Nuri Akın Lisesi olduğunun belirlenmesinin ardından öğrenci, ailesi ve görevlilerin desteğiyle sınava gireceği okula yetiştirildi. O anlarda çevredeki vatandaşlar ve öğrenci panik ve heyecan yaşarken, yetişememe korkusu yaşayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

LGSye gireceği okulu karıştırdı, kapıda gözyaşlarına boğuldu

KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİYİ POLİS YETİŞTİRDİ

Giresun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan ve kimliğini evde unuttuğunu son anda fark eden öğrencinin yardımına motorize polis ekipleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrencinin geçici kimlik belgesini almasını sağlayarak sınava dakikalar kala yetiştirdi.

LGS'den tanıdık manzaralar: Kimi kimliğini unuttu kimisi okulu karıştırdı

Gaziantep'te de sınava geç kalan ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti. Nizip ilçesinde polis ekipleri, geç kalan bir öğrenciyi son anda sınava yetiştirirken giriş belgesini unutan bir başka öğrenciyi ise evine götürüp belgeyi aldıktan sonra sınava yetiştirdi.

LGS'DE UNUTULAN KİMLİK PANİĞİ MUTLU SONLA BİTTİ

Malatya'da LGS öncesi kimliğini otobüste unutan öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, duyarlı bir veli ve MOTAŞ personelinin zamanla yarıştığı olayda kimlik sınava dakikalar kala bulunarak öğrenciye ulaştırıldı.

LGS'den tanıdık manzaralar: Kimi kimliğini unuttu kimisi okulu karıştırdı

SON KEZ TEST ÇÖZDÜLER

Gaziantep’te milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Bazı öğrenciler ise sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdü.

LGS'den tanıdık manzaralar: Kimi kimliğini unuttu kimisi okulu karıştırdı

16 KİLOMETRELİK YOL İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı Zonguldak'ta heyecanla başladı. Sınav merkezlerinde erken saatlerde toplanan öğrenciler içeride ter dökerken, sınava kardeşinin kimliğiyle geldiği fark edilen adayın imdadına ailesi ve polis ekipleri koştu.

LGS'den tanıdık manzaralar: Kimi kimliğini unuttu kimisi okulu karıştırdı

OKULA AMBULANS İLE GÖTÜRÜLDÜ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Bahçelievler'de bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

LGS'den tanıdık manzaralar: Kimi kimliğini unuttu kimisi okulu karıştırdı

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