Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 aylık hava tahmini raporu açıklandı. Buna göre hava sıcaklığı nisan, mayıs ve haziranda beklenenden yüksek olacak. İşte 3 aylık rapora ilişkin detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 aylık tahmin raporunu değerlendirdi.

Öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerine ilişkin konuşan Şahbaz, sıcaklıkların nisan, mayıs ve haziranda beklenenden yüksek olacağını, yaz mevsiminin bu yıl daha erken geleceğini işaret etti. Şahbaz “Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Meteoroloji’den 3 aylık rapor! Termometreler daha da yükselecek

“NORMALİN ÜZERİNDE OLDU”

Martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını belirten Şahbaz, şunları söyledi:

Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük.

Meteoroloji’den 3 aylık rapor! Termometreler daha da yükselecek

NİSAN TAHMİNİ

Şahbaz, mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getirdi.

Şahbaz “Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz” dedi.

Meteoroloji’den 3 aylık rapor! Termometreler daha da yükselecek

BEKLENENİN 2 DERECE ÜZERİNDE

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ile 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini açıkladı.

Meteoroloji’den 3 aylık rapor! Termometreler daha da yükselecek

Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz." dedi.

Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini de söyledi.

