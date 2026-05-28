İçişleri Bakanlığı, hakkında suç örgütü kurma, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan soruşturma yürütülen ve tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İzmir'de rüşvet, suç örgütü kurma ve imar yolsuzluğu gibi ağır suçlamalarla gündeme gelen Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen operasyonda aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da yer aldığı 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Yaşanan bu yargı sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı da jet hızıyla harekete geçti. Bakanlık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve mahkemenin verdiği tutuklama kararını gerekçe göstererek yasal mevzuat uyarınca düğmeye bastı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevinden uzaklaştırıldı

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır"

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.

⁠Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden G.G'nin eşi Ş.G'ye ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığına ilişkin beyanların da soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi.

Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, Birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

