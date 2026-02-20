Meteoroloji’nin 2025 yılına ilişkin iklim raporuna göre, geçen yıl Türkiye’de 1011 ekstrem meteorolojik olay görüldü. Listede ilk 2 sırada fırtına, şiddetli yağış ve dolu yer aldı. 2025 yılı son 55 yılın en sıcak beşinci yılı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Türkiye İklim Değerlendirmesi raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl 1011 ekstrem meteorolojik olay meydana geldi. Bu olayların büyük çoğunluğunu fırtına, şiddetli yağış ve sel oluşturdu.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

SON 55 YILIN EN SICAK BEŞİNCİ YILI

Türkiye genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 15,1 derece oldu. Bu değer, 1991-2020 ortalaması 13,9 derecenin 1,2 derece üzerinde gerçekleşti. Ortaya çıkan rakam son 55 yılın en sıcak beşinci yılı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

EN SICAK İKİNCİ YAZ

Geçen yıl aynı zamanda ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyle son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı. Ortalama 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yaz mevsimi kaydedildi. Yıl boyunca 365 günün 268'inde sıcaklıklar normallerin üzerinde gerçekleşirken, günlük sıcaklık farkları ise sıfırın altında 8,7 ile 10,3 derece arasında değişti.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

191 İSTASYONDA SICAKLIK REKORU

Türkiye genelindeki 191 istasyonda maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Son rakamlara göre 2024-2025 kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4,7 dereceyle normalin 0,8 derece üzerinde, 2025 yılı ilkbahar mevsimi 13,6 dereceyle normalin 1,2 derece, yaz mevsimi 25,5 dereceyle 1,5 derece ve sonbahar mevsimi 16,5 dereceyle 1,2 derece üzerinde ölçüldü.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

34 GÜNLE ŞIRNAK İLK SIRADA

Ülke genelinde aynı zamanda sıcak hava dalgalarda arttı. En fazla sıcak hava dalgası 5 kez ile Tokat'ta kaydedildi. Toplam süre bakımından 34 günle Şırnak ilk sırada yer aldı. Türkiye genelinde normalde 1 ile 2 arasında olan sıcak hava dalgası sayısı, 2025'te birçok istasyonda belirgin şekilde arttı.

EN DÜŞÜK SICAKLIK HORASAN'DA

En yüksek sıcaklık, analizlerde kullanılan 220 istasyonun dışında yer alan Silopi'de temmuz ayında 50,5 dereceyle Türkiye rekoru olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık ise şubat ayında Horasan'da sıfırın altında 32,6 derece olarak kaydedildi.

Geçen yıl en fazla soğuk hava dalgası üçer kez ile Horasan ve Kızılcahamam'da yaşandı. Soğuk hava dalgası süresi en fazla 18 gün ile Horasan'da gerçekleşti.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

SON 61 SENENİN EN KURAK YILI

Türkiye kuraklık bakımından da önemli değerler ölçüldü. Türkiye'nin 2025 yılı alansal yağışı, metrekareye 414,9 kilogram olarak ölçüldü. 1991-2020 ortalaması metrekareye 573,4 kilogramın yüzde 27,6 altında kaldı. Yağışlar, geçen yıla göre de yüzde 22,8 azaldı. 2025, 1964'ten bu yana kaydedilen en kurak yıl oldu ve son 61 senenin en düşük yağış miktarı kaydedildi.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

4 İLDE YAĞIŞLARDA YÜZDE 60 AZALMA

Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay çevrelerinde yağışlarda yüzde 60'ın üzerinde azalma görülürken, Karadeniz'in doğusunda 1000 milimetrenin üzerine çıktı.

Türkiye’nin iklim karnesi! 55 yıllık rekor kırıldı: 1011 ekstrem meteorolojik olay

1011 EKSTREM METEOROLOJİK OLAY

Buna göre geçen yıl Türkiye genelinde 1011 ekstrem meteorolojik olay kaydedildi. Yüzdeliğe göre olayların değerleri ise şöyle;

Yüzde 27 fırtına, yüzde 23 şiddetli yağış ve sel, yüzde 17 dolu, yüzde 11 kar, yüzde 7 don, yüzde 5yıldırım, yüzde 2 heyelan, yüzde 2 hortum. Çığ, orman yangını, sis ve kum fırtınası gibi diğer olayların toplam payı ise yüzde 1'in altında kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası