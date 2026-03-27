Türkiye’de konut piyasası kabuk değiştiriyor. Son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısındaki yüzde 66,5’lik dev artış, inşaat sektörünün rotasını 1+1’lere kırdı. Artık sadece öğrenciler değil, evde az vakit geçirenler ve sorumluluğunu azaltmak isteyenler de rotayı küçük metrekarelere çevirmiş durumda.

İnşaat firmaları için bu daireler, hem hızlı satılması hem de her bütçeye hitap etmesi nedeniyle "en güvenli liman" haline geldi.

Sektör temsilcileri piyasadaki bu keskin dönüşü rakamlarla doğruluyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni projelerin sadece yüzde 15’ini oluşturan 1+1 dairelerin payı, bugün yüzde 30 bandına yerleşti.

YATIRIMCININ YENİ FAVORİSİ

1+1 daireler artık sadece bir barınma ihtiyacı değil, yatırımcılar için de en kârlı enstrümanlardan biri oldu.

Boş kalma riskinin düşük olması ve hızlı kiralanabilmesi, yatırımcı iştahını kabartıyor. Ancak bu yoğun talep fiyat etiketlerine de yansımış durumda.