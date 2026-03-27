Bu sabah rüşvet soruşturmasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Yalım'ın lüks bir otelde gözaltına alındığı anlar ortaya çıkarken, belinde havluyla kapıyı açan başkanın yanında 21 yaşındaki belediye çalışanı kadının da olduğu öğrenildi.

Sabaha karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personelleri Cihan Aras ve Seher Aras bulunuyor.

OTEL ODASINDA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Öte yandan Yalım'ın gözaltına alındığı anlara ait video ortaya çıktı. Polislere kapıyı belinde havluyla açan Yalım'ın yanında 21 yaşında belediye çalışanı olduğu öğrenilen genç bir kadının da olduğu öğrenildi.

Yalım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alındığı anlar! Otel odasında 21 yaşındaki kızla yakalanmış

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği bildirildi.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların "temsil/ağırlama giderleri" adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği kaydedildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Yalım'ın, yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılında şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği bildirilen açıklamada, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A'yı 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait Yalım Garden Tesisleri'nde fiilen çalışan personelin, belediye kadrosunda gösterildikleri ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirtildi.

Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin, mal varlığı alımlarının, nakit yatırma ve çekme işlemlerinin, yurt dışı şirketler ile şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swiftlerin bulunduğu, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 yılında Uşak Eşme’ye bağlı Köylüoğlu köyünde Dursun ve Birgül çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1985 yılında Eşme Lisesini tamamladıktan sonra, 1990 yılında turist olarak gittiği Belçika’da temizlik işçiliği şoförlüğüne başladı. Belçika'da 2 araç ile başlattığı nakliye işini kısa sürede geliştirmiş ve Tır filosu haline getirdi.

2007 yılında Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi ile birlikte, bölgede nakliye dalındaki eksikliği doldurmak adına girişimlerde bulunarak Bulgaristan’da yeni bir şirket daha kurdu. 2008 yılında Uşak’ın Sivaslı ilçesine yatırım yapmaya başladı; ilk olarak akaryakıt istasyonu açtı. Daha sonra çalışmalarına nakliye, turizm ve iş makinesi sektörlerindeki faaliyetleriyle devam etti.

Ticari hayatındaki başarısının yanı sıra siyasette de aktif şekilde rol alan Yalım; 25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekilliği yaptı.

26. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği, Avrupa Karma Parlamento Komisyon Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği, Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Özkan YALIM; 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak halkının teveccühleriyle Uşak Belediye Başkanı seçildi.

