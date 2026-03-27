Anadolu Ajansı
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı da dahil 11 gözaltı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Gündem 1 dk önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bir operasyon düzenledi.
- Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.
- Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Aralarında Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon yapıldı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
