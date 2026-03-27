Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı polis baskını gerçekleştirildi. Baskın ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Başkan Ünlü görevinin başında olduğunu belirtirken, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise polis operasyonunun münferit bir soruşturma kapsamında yapıldığını söyledi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında bazı belediye çalışanları ve önceki dönem belediyede görev yapan üst düzey yetkililer ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirdi.

BELEDİYE BAŞKANI VE CHP MİLLETVEKİLİ DE BİNAYA GELDİ

Belediye binasında aramalar sürerken, gece yarısı çoğunluğu partili çok sayıda kişi belediye binasının önünde toplandı. Bu arada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da belediye binası önüne gelerek toplanan kalabalığa teşekkür edip basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Görevinin başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi başkanı ve yönetimi ile çalışmalarına devam edecektir. Umarım bu soruşturma da en kısa sürede sonuçlanır. Konuyla ilgili bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"MÜNFERİT BİR SORUŞTURMA"

Geceye saat 24:00 itibariyle başlayan bir polis araması ile güne başladıklarını belirten CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturanın belediye ve belediyedeki işleyişle ilgili değil münferit bir soruşturma olduğunu öğrendiklerini söyledi. Uzun, "Aramanın burada görev yapan arkadaşın yapmış olduğu görevle ilgili iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğunu öğrendik. Bunun dışında ilgili kişinin konutunda da arama yapıldığını öğrendik. Belediye ve belediye işleyişi ile ilgili bir konu olmadığı yönünde bilgi verildi. Bundan sonraki gelişmeler hakkında da bilgi paylaşacağız. Destek için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" diyerek soruşturmanın bir olaya ilişkin münferit bir soruşturma olduğunu ve bunun detayı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

