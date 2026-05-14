Kayseri’de tramvaydan inen 15 yaşındaki çocuğu takip ederek bıçaklayan saldırgan kendini “Psikolojik tedavi görüyordum, öldürmek istemedim” diyerek savundu. Başka bir davada 'cezai ehliyeti yoktur' raporu alan saldırganın gözlem altında tutulması talep edildi.

Kayseri’de tramvaydan inen 15 yaşındaki çocuğu takip ederek bıçaklayan, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan C.A.T. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını, olayın yaşandığı gün hastaneden yeni çıktığını belirten C.A.T., kendini şöyle savundu:

Çok pişmanım, aileden de mağdurdan da özür dilerim. Suça karıştığım için de mahkemeden özür dilerim. Psikolojik tedavi görüyordum, öldürmek istemedim.

Dehşeti yaşayan 15 yaşındaki çocuk ise “Tramvaydan inince beni takip etmeye başladı. Beni bir anda gelip bıçakladı, ardından ‘Kaçma gel’ diye bağırdı. Yakınımdaki mağazaya sığındım ve hastaneye kaldırıldım" dedi. 15 yaşındaki çocuğun babası ise olay günü oğlunun kendisini arayarak "Baba beni bıçakladılar yetiş" dediğini söyledi.

15 yaşındaki çocuğu takip edip bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma: Psikolojik tedavi görüyorum

'CEZAİ EHLİYETİ YOKTUR' RAPORU

Sanık avukatı sanık hakkında düzenlenmiş, başka bir mahkemeye konu olan davada yer alan 'cezai ehliyeti yoktur' raporunun bu mahkeme tarafından da kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme; sanık C.A.T. hakkında gözlem altında tutulmasını talep ederek, tutuklu yargılanmasının devamına karar verdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası