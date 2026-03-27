Kültür ve Turizm Bakanlığı 22 yıldır hukuki sebeplerle koruma altında tutulan melek figürü heykelini gün yüzüne çıkardı. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne teslim edilen heykel hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi eserler ve kültür varlıklarının iadesi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

2004 yılında Heybeliada'dan çalınan melek figür heykel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından İstanbul Fener Rum Patrikhanesine iade edildi.

Heybeliada'dan çalındı, 22 yıl sonra saklandığı yerden çıkarıldı! Bakanlık tarihi heykeli patrikhaneye iade etti

600 BİNDEN FAZLA ESER İŞARETLENDİ

Bakan Ersoy teslim töreninde şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul Fener Rum Patrikliği’ne bir melek figürünü iade etmek üzere buradayız. Bu güzel birlikteliği değerlendirip, bu toprakların mirasına sahip çıkma noktasında Bakanlık olarak neler yaptığımızı da anlatmak, merak edilen hususlara açıklık getirmek istedik.

Malumunuz, kültür varlıkları denildiğinde akla gelen bilim dalı arkeolojidir. Ve maalesef bu dal, 18. ve 19. yüzyıllarda özellikle Avrupa devletlerinin arkeolojiyle ilişkili politik ve stratejik etkileri nedeniyle diğer ülkeleri ciddi oranda mağdur etmiş; birçok eser izinsizce ve bir talan yaklaşımıyla yurtlarından koparılmıştır.

Osmanlı Devleti de o dönem kendi sınırları içerisinde kalan tüm eserleri korumanın tek yolunun bir müze kurmak olduğunu görmüş, ekonomik bakımdan zor bir süreçten geçiyor olmasına rağmen gerekli yatırımı yaparak 1869 yılında Müze-i Hümayun’u, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni kurmuştur.

Bakanlığın yapay zeka tabanlı tarihi eser koruma sistemi hakkında konuşan Bakan Ersoy "600 binden fazla eser kimyasal işaretleme yöntemiyle güvence altına alındı." dedi.

Geleceğe Miras Projesi ve arkeoloji alanındaki çalışmalara değinen Bakan Ersoy “Bakanlık olarak bu topraklardan koparılan her bir eserin izini sürüyoruz. 2020 ile 2025 yılları arasında 1 milyon 300 bini aşkın kültür varlığı ve obje ele geçirilerek müzelerimize teslim edildi.” açıklamasında bulundu.

HEYBELİADA’DAKİ AYA YORGİ MANASTIRI’NIN BAHÇESİNDEN ÇALINDI

Fener Rum Patrikhanesi'ne iade edilen heykel hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Bugün burada toplanmamıza sebep olan melek figürü de kültür varlığı kaçakçılığıyla yürüttüğümüz mücadelenin somut örneklerinden biridir. Bu eser, 2004 yılında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu sonucu ele geçirilmiş, yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Heybeliada’daki Aya Yorgi Manastırı’nın bahçesinden çalındığı tespit edilmiştir.

Eserin gerçek kökeninin belirlenmesinin ardından adli süreçler titizlikle takip edilmiş, yargı makamlarının verdiği karar doğrultusunda bu eser uzun yıllar güvenli koşullarda muhafaza edilmiştir.

Bugün ise hukuki süreçlerin tamamlanması ve Fener Rum Patrikhanesi ile sağlanan yapıcı diyalog sayesinde, bir suç sonucu yerinden edilen bu eseri ait olduğu yere teslim etmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

Bu teslim yalnızca bir eserin dönüşü değil; adaletin, iş birliğinin ve ortak kültürel değerlerin somut bir yansımasıdır."

