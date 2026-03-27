Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bakan Murat Kurum bayram sonrası kura çekiminin gerçekleşeceğini açıklamıştı. Öte yandan başvurusu kabul edilen adayların isim listeleri erişime açıldı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen sosyal konut hamlesinde sıra İstanbul’a geldi. Gözlerin çevrildiği megakentte, konutların hangi bölgelerde yükseleceği ve kura sonuçlarının ne zaman ilan edileceği en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen tören öncesinde, adaylar TOKİ'nin açıkladığı listelerden kuraya katılmaya hak kazanıp kazanmadığını kontrol ediyor. 100 bin ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan bu süreçte, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile asil ve yedek isim listeleri kesinleşecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi için takvimde bayram sonrası işaret edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada kura çekimlerinin bayramdan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda kura tarihinin önümüzdeki günlerde netleştirilerek TOKİ'nin resmi hesaplarından duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından İstanbul TOKİ sonuçlarının aynı gün veya kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Daha önceki illerde uygulanan sistem doğrultusunda, asil ve yedek hak sahipleri listesi hızlı şekilde yayımlanıyor.

Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Ayrıca kura çekimi süreci YouTube canlı yayınları üzerinden izlenebilecek ve sonuçlar anlık olarak takip edilebilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun, şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirlenen alanlara yapılması planlanıyor. Projenin detaylarına göre konutlar, yatay mimari anlayışıyla ve mahalle kültürünü destekleyen bir yapı modeliyle hayata geçirilecek.

1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek konutların, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olması hedefleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ SORGULAMA

İstanbul TOKİ projesinde önemli bir aşama geride kaldı ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Yapılan başvuru değerlendirmeleri sonucunda uygun bulunan vatandaşlar, kura sürecine dahil edildi.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar da aynı sistem üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Hak kazananlar ise kura çekiminin ardından belirlenecek nihai listede yer alabilmek için süreci yakından takip ediyor.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projeye ilişkin açıklamalara göre ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Teslimler etaplara göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahipleri için taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak. Peşinat ödemeleri ise sözleşme aşamasında ilgili bankalara yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular TOKİ başvuru numarası nerede yazar? Başvuru numaranızı e-Devlet üzerindeki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Konut İşyeri Başvurusu" ekranından başvurunuzun detayına tıklayarak öğrenebilirsiniz. Kurada hak sahibi olamazsam paramı ne zaman, nasıl geri alırım? Kura çekiminde ismi çıkmayan asil ve yedek adayların başvuru ücretleri (500 TL), kura tamamlandıktan sonraki 5 iş günü içerisinde iade edilmektedir. İadeler, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleşir. TOKİ Kura sonuçları nereden öğrenilir? Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

