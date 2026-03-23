Çorum’da hayata geçirilecek sosyal konut projesinde kura süreciyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylara ilişkin listeler erişime açılırken, gözler Çorum TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

500 bin sosyal konut hedefi kapsamında Çorum’da inşa edilecek konutlar için yapılacak kura çekilişinin tarihi merak ediliyor. Kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesi yayımlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin detayları merak konusu oldu.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

Çorum’da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimine ilişkin resmi tarih henüz netlik kazanmadı. Yetkililer tarafından yapılan son bilgilendirmelerde kura çekiminin yapılacağı yer açıklanırken, tarih ve saat bilgisinin ise ilerleyen günlerde duyurulacağı ifade ediliyor.

Öte yandan kura çekiminin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Kongre Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirileceği bildirildi. TOKİ’nin önceki projelerinde olduğu gibi çekilişin şeffaf bir şekilde noter huzurunda yapılacak ve sonuçların aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.

ÇORUM TOKİ KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan listelerle birlikte başvuru sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Açıklanan listede, başvurusu kabul edilen adayların yanı sıra başvurusu geçersiz sayılan kişilere de yer verildi. Böylece başvuru sahipleri, kura sürecine dahil olup olmadıklarını resmi kaynaklar üzerinden kontrol edebiliyor.

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi aracılığıyla duyuruluyor. Ayrıca kura çekimi sonrası sonuç listeleri genellikle aynı gün içerisinde erişime açılıyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sonuçları kolayca sorgulayabiliyor.

ÇORUM TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Merkez - 1200 konut

Alaca - 300 konut

Bayat - 200 konut

İskilip - 300 konut

Kargı - 63 konut

Laçin - 26 konut

Mecitözü - 28 konut

Osmancık - 300 konut

Sungurlu - 400 konut

Uğurludağ - 50 konut

