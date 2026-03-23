TOKİ İstanbul kura çekimine yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarının hak sahipliği kurası için bayram sonrasını işaret etmişti. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, kura sonuç tarihi belli oldu mu?

İstanbul’daki TOKİ projelerine başvuran vatandaşlar, kura çekiminin tarihini yakından takip ediyor. 79 ilde TOKİ kuraları tamamlanırken, gözler şimdi mega kent İstanbul'a çevrildi. Proje kapsamında bugüne kadar 403 bin konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul projelerinde kura süreci belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek. Kesin tarih ve çekilişe ilişkin tüm ayrıntılar ise resmi kanallar üzerinden ilan edilerek başvuru sahiplerine duyurulacak.

Bayram sonrası işaret edilmişti! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, kura sonuç tarihi belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 1 milyondan fazla başvurunun olduğu kura çekiminin bayram sonrası yapılacağını açıkladı. Bayram sonrasını işaret eden Kurum; " Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

