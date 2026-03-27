Osmangazi Köprüsü’nden atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan’ın imam babası, kızının ölümünün ardından ilk kez açıklama yaptı. Osman Şevket Karaaslan, çevresine yaptığı açıklamada, “Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp erkeklerin karşısında dans etmesi yanlış bir davranıştı. Bunu ona defalarca anlattım ve doğru yolu göstermeye çalıştım, ancak sözümü dinlemedi. Kader böyleymiş” dediği öğrenildi.

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden atlayarak yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi. Olay yerindeki vatandaşların ikna çabaları sonuçsuz kalırken, Karaaslan’ın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KENDİNİ KÖPRÜDEN BOŞLUĞA BIRAKTI Olay, Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, Karaaslan'ı ikna etmek için seferber oldu. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.



O ANLAR KAMERADA O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.

FENOMEN KÜBRA KARAASLAN ÇIKTI İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, hayatını kaybeden kişinin fenomen Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Genç fenomenin bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL’DA DEFNEDİLDİ Otopsi işlemlerinin ardından cenaze İstanbul’a getirildi. Ümraniye’deki Hazreti Yusuf Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaaslan, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

BABASI O CAMİDE İMAMMIŞ Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan’ın babasının, Ümraniye’deki Hazreti Yusuf Camii’nde görev yapan imam Osman Şevket Karaaslan olduğu öğrenildi.

İMAM KARAASLAN: DEFALARCA ANLATTIM, KULAK VERMEDİ Öte yandan, Kübra Karaaslan’ın ölümünün ardından babası İmam Osman Şevket Karaaslan’ın söyledikleri de gündeme geldi. Karaaslan’ın, kızının TikTok’ta canlı yayın açıp erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca anlattığını belirttiği öğrenildi. İmam Karaaslan’ın yakın çevresindekilere "Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp, erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca ona anlattım, onu düzeltmek için çok çaba gösterdim. Ama sözüme kulak vermedi. Kader böyleymiş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

