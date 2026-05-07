İstanbul'da yaşadığı evde ölü bulunan İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşegül Eraslan'ın evinde 3 kişinin parmak izine rastlanıldığı ve ölümünden önce müstehcen fotoğraflar üzerinden tehdit edildiği belirtildi.

Kağıthane'de yaşadığı evde cansız bedeni bulunan İşte Benim Stilim yarışmacısı, 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir boyuta geçildi.

Eraslan'ın evinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında parmak izi incelemesi yapıldı.

İncelemelerde evde 3 kişiye ait parmak izi bulunduğu ve izlerinin Eraslan'ın aile bireylerine ait olduğu ifade edildi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Eraslana ait telefonlar da dosya kapsamında incelenecek. Cihazların önce parmak izi tespiti için Adli Tıp'a oradan da kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.

Eraslana ait olmadığı iddia edilen bazı yazıların da inceleneceği, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak üzerindeki kan örnekleri ile parmak izlerinin de analiz edileceği aktarıldı.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İLE ŞANTAJ İDDİASI

Aile avukatı Hasan Yılmaz, Ayşegül Eraslan'ın ölümünden önce tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını düşündüklerini dile getirerek, "Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce tehdide uğradığına ilişkin somut deliller dosyada yer almaktadır. Buna ilişkin şüpheli şahıslar tespit edilmiştir ancak ne yazık ki henüz ifadeleri alınmamıştır. Müstehcen fotoğraflarına ilişkin şantaja uğradığına dair ailesinin sunduğu somut deliller bulunmaktadır. Buna rağmen şahsın kimliği belli olmasına rağmen ifadesinin alınmamış olması bizleri derinden üzmektedir” şeklinde konuştu.

AYŞEGÜL ERASLAN İÇİN BAKAN GÜRLEK'E ÇAĞRI

Eraslan'ın ölümüne yönelik soruşturma için Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Yılmaz, "Bu dosyanın, faili meçhul ve şüpheli ölümlere ilişkin kurulan birim kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Olayın intihar mı, cinayet mi ya da intihara yönlendirme mi olduğunun hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

