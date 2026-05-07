Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosya yeniden açılırken, kaybolmadan önce gönderdiği son mesaj gün yüzüne çıktı. Mesajı alan isim patronu olurken, iş yeri sahibinin ifadesi de ortaya çıktı.

2020 yılında Tunceli'de kayıplara karışan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında dosya uzun bir aradan sonra raftan indirilmiş, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu, Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov, annesi ve eski polis olan üvey babası da yer alıyor.

Soruşturma titizlikle sürdürülürken, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce attığı son mesaj ortaya çıkmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gülistan Doku, kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi. Kayıplara karışan Doku'nun 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13'te çalıştığı kafenin patronuna "Ben artık gelmeyeceğim" yazdığı belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Doku'nun çalıştığı iş yerinin sahibi M.E.'nin 13 Ocak 2020'de emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gülistan'ın mesaj attığı son isim olan M.E., ifadesinde Gülistan'ın 4 Ocak günü işe başladığını söyledi.

"Atatürk Mahallesi'ndeki pastanenin sahibiyim" diyen M.E., "05 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku, 04 Ocak 2020 günü benim iş yerimde çalışmaya başladı ve saat 17.00 sıralarında işe geldi. Saat 19.00 sıralarında, Gülistan iş yerinde bulunduğu sırada eskiden pastanemde çalışan ve komşum olan Zeinal, ekmek almak için dükkana geldi. Ancak bu sırada Gülistan arka tarafta çalıştığı için hiçbir şekilde yüz yüze gelmediler" dedi.

"Zeinal’ın dükkana girişi ve çıkışı bir oldu" diyen M.E. o gün yaşananları şöyle anlattı:

"Dükkanda fazla kalmadı. Gülistan birkaç saat kadar pastanede kaldıktan sonra bana biraz işi olduğunu söyledi ve izin istedi. Ben kendisine izin verdim ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 20.00 sıralarında Gülistan pastaneden çıktı. Tekrar geri gelmedi. 05 Ocak 2020 günü sabah saat 08.13’te, şubenizdeki ilk ifademde de belirttiğim gibi bir daha işe gelmeyeceği yönünde bana SMS attı. 05 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında da Gülistan’ın ‘Küba’ ismindeki arkadaşı Gülistan’ı sormak için dükkana geldi ve kayıp olduğunu söyledi. ‘Zeinal ile görüşelim’ dedi. Küba’nın yanında Zeinal’ı aradım. Zeinal bana evde bulunduğunu ve işe gideceğini söyledi. Ben de Küba’ya görüşmek istiyorsa, Zeinal’ın iş yerine gitmesini söyledim. Konu ile ilgili olarak bildiklerim ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

