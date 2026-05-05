Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananlar arasında bulunan Zainal Abakarov'un 2020 yılında telefonundan bazı tarihlere ait fotoğraf ve mesajların silindiği ortaya çıktı. Abakarov ifadesinde bu tespit için "Ben yapmadım, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefon ve SIM kartım, Antalya'da ekipler tarafından aldıktan sonra bir daha bana teslim edilmedi" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyası yıllar sonra yeniden açılmış; aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklananlar arasında Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov, annesi ve eski polis olan üvey babası da bulunuyor. Abakarov, genç kızın kaybolduğu 2020 yılında da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Zainal Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden gelişme! Zainalın el konulan telefonundaki veriler silinmiş

BELİRLİ TARİHLERDEKİ FOTOĞRAF VE MESAJLAR SİLİNMİŞ

Tutanakta Abakarov'a; "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.

Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden gelişme! Zainalın el konulan telefonundaki veriler silinmiş

"O TARİHLERDE TELEFONUM BENDE DEĞİLDİ"

Abakarov ise ifadesinde bu soruya karşılık olarak şu cevabı verdi: "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak yada Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez."

Haberle İlgili Daha Fazlası