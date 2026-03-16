Emekli bayram ikramiyesi ve Mart ayı maaş ödemeleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına yatırılacak ikramiye ve maaş ödemelerinin tarihleri 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında netleşti.

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında bayram ikramiyesi ve maaş ödeme tarihleri geliyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Mart ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, belirlenen takvim doğrultusunda bayramdan önce hesaplara yatırılmaya başlandı. Böylece milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan Bayramı öncesinde hem maaşını hem de bayram ikramiyesini almış olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri erken ödeme takvimi kapsamında hesaplara yatırılacak. Açıklanan plana göre ödemeler 14 Mart 2026 tarihinden itibaren başladı. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle ödemelerin bayramdan önce yapılması planlandı. Bu kapsamda emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak.

2026 yılında emeklilere her bayram için 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte toplamda yıllık 8 bin TL bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman yatacak? 4A, 4B,4C ikramiye ve maaş ödeme günleri

4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ

Açıklanan takvime göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri sigorta statüsüne göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için ödeme günleri ayrı ayrı belirlendi.

4A (SSK) emeklileri için ödeme takvimi şu şekilde açıklandı:

Maaş günü 17, 18, 19, 20 Mart olanlar - 14 Mart 2026

Maaş günü 21, 22, 23 Mart olanlar - 15 Mart 2026

Maaş günü 24, 25, 26 Mart olanlar - 16 Mart 2026

4B (Bağ-Kur) emeklileri için ödeme günleri ise şu şekilde duyuruldu:

Maaş günü 25 ve 26 Mart olanlar - 17 Mart 2026

Maaş günü 27 ve 28 Mart olanlar - 18 Mart 2026

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için bayram ikramiyesi ödemesinin 19 Mart 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Böylece tüm emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin 19 Mart’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

