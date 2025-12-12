Pendik’te 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasında bir yeni detay daha ortaya çıktı. Çocukların akrabası, facia anında karakolda gözaltında bulunan T.Ö.’nün çocukların babası olmadığını açıkladı.

Pendik’te 2 katlı bir evin giriş katında çıkan yangın felaketinde 2 yaşındaki Ö.S., 5 yaşındaki Z.S. ve 9 yaşındaki C.Ç. hayatını kaybetmişti. 11 yaşındaki M.A.Ç ise entübe edilmişti. Yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. serbest bırakılmıştı.

Çocukların babası T.Ö.’nün ise olay anında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenilmişti.

2 katlı binanın zemin katında yangın çıktı

KARAKOLDAKİ BABASI DEĞİLMİŞ

Yangın faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çocukların cenazelerini Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'nden teslim alan akrabaları gözaltına alınan kişinin hayatını kaybeden 3 çocuğun babası olmadığını açıkladı.

Akrabaları "Vefat edenler eşimin amcasının çocukları. Bu 5 çocuktan 4'ü E.Ç.'nin çocuklarıdır. 5'inci çocuk da S.S.'nin diğer kocasından olan çocuğu. Yani yangın esnasında gözaltına alınan T.Ö.'nün çocukları değil" diye konuştu.

Yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 tanesi tedavi altında

NE OLMUŞTU?

Pendik’te anne S.S., 1 yaşındaki kızı E.N.Z.'yi hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktı.

Gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı evin giriş katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Entübe edilen 11 yaşındaki M.A.Ç.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Faciada hayatını kaybeden çocuklar

