Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı “An İstanbul Story” adlı tanıtım filmi nereden izlenir araştırılıyor. GoTürkiye imzası taşıyan proje, İstanbul’u merkezine alan güçlü anlatımıyla kısa sürede dikkat çekti.

“Uzak Şehir” dizisindeki uyumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, bu kez ekran dışı bir projede yeniden bir araya geldi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım markası GoTürkiye için hazırlanan “An İstanbul Story" tanıtım filmi izleyiciyle buluştu.

AN İSTANBUL STORY NEREDEN İZLENİR?

“An İstanbul Story” bir sinema filmi ya da dizi olarak çıkmadı. Türkiye’nin yurt dışı tanıtımı amacıyla hazırlanan özel bir tanıtım filmi olarak yayınlandı. Tanıtım filmi, GoTürkiye’nin resmi sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

AN İSTANBUL STORY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Proje, Go Türkiye hesabından yayınlandı. 10 bölümden oluşan tanıtım filminin bölümlerinin süresi 2-3 dakikadan oluşuyor.

Tanıtım filmi, İstanbul’un farklı yüzlerini anlatan özel bir hikaye kurgusuna sahip olduğu için uluslararası kampanya takvimiyle eş zamanlı olarak paylaşılıyor.

GO TÜRKİYE TANITIM FİLMİ NEDİR?

GoTürkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yurt dışı tanıtımlarında kullandığı resmi marka olarak biliniyor. Marka kapsamında hazırlanan tanıtım filmleri, Türkiye’nin kültürünü, şehirlerini ve hikayelerini sinematografik bir dille anlatmayı amaçlıyor.

“An İstanbul Story” de bu kapsamda hazırlanan, İstanbul’u bir aşk ve dram hikayesi üzerinden anlatan özel projelerden biri olarak öne çıkıyor. Ay Yapım imzası taşıyan film, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu’na, yönetmenliği ise Hilal Saral’a ait olmasıyla dikkat çekiyor.

