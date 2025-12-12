The Game Awards 2025 sahiplerini buldu. Bu yıl da oyun dünyasının en başarılı yapımları, heyecan verici kategorilerde yarışırken, Clair Obscur: Expedition 33, birçok kategorilerde ödül kazandı ve yılın oyunu ödülüne layık görüldü.

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen The Game Awards 2025, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl da oyun dünyasının en başarılı yapımları, heyecan verici kategorilerde yarışırken, Clair Obscur: Expedition 33, geceye damgasını vurarak birçok kategoride ödül kazandı.

Etkinliğin en prestijli ödülü olan Yılın Oyunu (Game of the Year) dalında ödülün sahibi olup rekor kıran Clair Obscur: Expedition, toplam 9 ödül alarak adını The Game Awards tarihine yazdı.

YILIN OYUNUNA DOKUZ ÖDÜL

Yılın oyunu, en iyi oyun yönetmeni, en iyi hikaye anlatımı, en iyi rpg, en iyi müzik, en iyi çıkış yapan bağımsız oyun, en iyi sanat yönetmeni, en iyi performans, en iyi bağımsız oyun ödülüyle birlikte Clair Obscur: Expedition 33 toplam 9 kategoride ödül aldı.

Yılın oyunu belli oldu! The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu

YILIN EN ÇOK BEKLENEN OYUNU

Grand Theft Auto 6

Yılın oyunu belli oldu! The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ AKSİYON/MACERA OYUNU

Hollow Knight: Silksong

Yılın oyunu belli oldu! The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ SİMÜLASYON/STRATEJİ OYUNU

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

Yılın oyunu belli oldu! The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu

Haberle İlgili Daha Fazlası