Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda bir ayrılık daha gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti Zülkar diziden ayrılıyor mu sorusu izleyenler tarafından merakla cevap aramaya başladı. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili'ye de veda edecek.

Bahtiyar Memili şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde yer aldı. Yedi Güzel Adam ile başlayan televizyon yolculuğu, Yasak Elma, Kehribar, Kaçak, Kızılcık Şerbeti ve çeşitli sinema filmleriyle devam etti. Son dönemde Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Zülkar karakteriyle yeniden gündeme gelen oyuncu ise ayrılık haberleri ile gündemde. Peki, Kızılcık Şerbeti Zülkar diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ ZÜLKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda önemli bir değişiklik daha yaşanıyor. Zülkar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti dizisine veda etmeye hazırlanıyor. Hikayedeki bölümünün sona ermesiyle birlikte oyuncunun 119. bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

KIZILCIK ŞERBETİ ZÜLKAR KARAKTERİ BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

Adana doğumlu olan Bahtiyar Memili, oyunculuğa 2014 yılında Kaçak dizisiyle adım attı. Oyuncu Necip Memili’nin kardeşi olan isim, televizyon ve sinema alanında pek çok projede yer aldı.

Yedi Güzel Adam’dan Kaçma Birader’e, Karakomik Filmler serisinden Yasak Elma’ya kadar birçok yapımda yer alan Memili Yasak Elma’daki Sedai karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE KİMLER DÖNECEK?

Dizide ayrılık yaşanırken bazı eski isimler de yeniden ekibe dahil oluyor. Özge Borak, Seray Kaya, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan gibi son dönemde katılan oyunculara ek olarak, daha önce yapımda rol almış Yiğit Kirazcı ve Fatih Gühan da kadroya dönüş yapacak.

