2 gündür kayıptı, cesedi bulundu! Yaşlı kadının ölümünde kahreden detay
Bartın'da defne toplamak için gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadın, 2 gün sonra evine 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Kadının, defne ağacını keserken düştüğü tahmin ediliyor.
Bartın'da defne toplamaya giden Zehra Günay, iki gün sonra evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu; ilk belirlemelere göre defne ağacı keserken düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
- Bartın'ın Gençali köyünde defne toplamaya giden Zehra Günay'dan iki gün haber alınamadı.
- 92 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları sonucu, kayıp kadının cesedi evine 3 km uzaklıkta bulundu.
- İlk belirlemelere göre, defne ağacı keserken düşerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.
- Kadının kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ve otopsinin ardından belirlenecek.
Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce ormana defne toplamaya giden Zehra Günay'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
CESEDİ, 3 KM UZAKLIKTA BULUNDU
Bölgede 2 dron, 1 iz arama köpeği 92 kişilik ekiple yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Önce ipi ve eşarbı bulunan kayıp kadın tam 48 saat sonra evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki çalıların arasında bulundu. O anlar, saniye saniye İHA kameralarına yansıdı.
DEFNE AĞACINI KESERKEN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan ilk belirlemelerde, kadının defne ağacını keserken, çalılık alana düştüğü ve orada hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ve otopsinin ardından belirlenecek.
İncelemelerin ardından Zehra Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.