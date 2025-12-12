Bartın'da defne toplamak için gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadın, 2 gün sonra evine 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Kadının, defne ağacını keserken düştüğü tahmin ediliyor.

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce ormana defne toplamaya giden Zehra Günay'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

CESEDİ, 3 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Bölgede 2 dron, 1 iz arama köpeği 92 kişilik ekiple yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Önce ipi ve eşarbı bulunan kayıp kadın tam 48 saat sonra evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki çalıların arasında bulundu. O anlar, saniye saniye İHA kameralarına yansıdı.

2 gündür kayıptı, cesedi bulundu! Yaşlı kadının ölümünde kahreden detay

DEFNE AĞACINI KESERKEN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan ilk belirlemelerde, kadının defne ağacını keserken, çalılık alana düştüğü ve orada hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ve otopsinin ardından belirlenecek.

2 gündür kayıptı, cesedi bulundu! Yaşlı kadının ölümünde kahreden detay

İncelemelerin ardından Zehra Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası