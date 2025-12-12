İhlas Haber Ajansı
Parkta kanlı gece: 16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu öldürdü
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda 16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. SAYFA
Pendik'te korkunç olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR