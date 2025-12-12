İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda 16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

