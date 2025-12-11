Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin İmam İlhami’si Fatih Gühan'ın, Nursema (Ceren Karakoç) için fenomen diziye geri döneceği konuşuluyor. İlhami karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde eski oyuncuların yeniden kadroya dönmesi dikkat çekiyor. Selin Türkmen'im ardından ekibe dahil olacak Yiğit Kirazcı gündem olurken, gözler şimdi de Fatih Gülhan'a çevrildi.

Kızılcık Şerbeti İlhami geri mi dönüyor? Seyircileri şok eden bir gelişme yaşandı

KIZILCIK ŞERBETİ İLHAMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İmam İlhami' karekteri yani Fatih Gühan Kızılcık Şerbeti'ne geri dönecek.

Fatih Gühan şu sıralarda TRT tabii’nin “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakterini oynadığı bilinmektedir.

FATİH GÜHAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Gühan, lise öğrenimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi'nde tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Gühan "Beni Affet" ve "Beni Bırakma" dizilerinde oynamıştı.

