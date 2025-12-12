Çin’in Shenyang kentinde belediye başkanının oğlu olduğu öne sürülen bir kişi, önüne çıkan bir bisikletliye defalarca kez çarptı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’in Shenyang kentinde yaşandı. Yerel bir belediye başkanının oğlu olduğu iddia edilen sürücü, bir bisikletliyi defalarca kez ezdi.

Çinde sosyal medyayı ayaklandıran olay: Başkanın oğlu bisikletliyi ezdi

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, sürücünün bisikletliye doğru kasıtlı şekilde direksiyonu kırdığı ve tekrar tekrar adama çarptığı anlar görüntüleniyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Shenyang polis teşkilatı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve görüntülerin incelendiğini bildirirken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

