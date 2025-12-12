Kahramanmaraş’ta şehirlerarası otobüs terminalinde yaklaşık 10 gündür kalan avukat Alpaslan Köybaşı, yolcu dinlenme koltuğunda ölü bulundu. Köybaşı’nın vefat nedeni yapılan incelemelerde belli oldu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

OTURURKEN CAN VERMİŞ

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan Alpaslan Köybaşı'nın yolcu dinlenme koltuklarına oturur vaziyette hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez bölgede görevli polis ile sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrasında avukat olduğu öğrenilen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü. Şahsın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken kesin sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu ortaya çıkan avukatın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, 07.00 gibi de lavaboya gidip geldiği öğrenildi.

