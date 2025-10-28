Almanya’dan Yunanistan’a bir kez daha SAFE uyarısı: İşbirliğinden yanayız!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret öncesi hem Berlin hem de Alman diplomasi çevrelerinden Türkiye’ye yönelik dikkat çekici mesajlar geldi.

BERLİN: TÜRKİYE NATO'DA STRATEJİK ORTAĞIMIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye’ye satışının Almanya’nın çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.

“Almanya ve Türkiye NATO’nun Avrupa’daki savunma kapasitesini geliştirmek için büyük zorluklarla karşı karşıya. Türkiye’nin caydırıcılığını artırması bizim menfaatimize,” ifadelerini kullanan Wadephul, “İşbirliği yaparak daha fazlasını başarabiliriz” dedi.

EUROFİGHTER ANLAŞMASINDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Wadephul, Türkiye ile Eurofighter alımına ilişkin müzakerelerin hâlâ devam ettiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Eurofighter müzakerelerinin resmen başlatıldığını açıklamıştı.

Taraflar, hem uçakların teslimatı hem de Türk mühimmatlarının entegrasyonu konusunda teknik görüşmeleri sürdürüyor.

MERZ'İN ANKARA ZİYARETİ: GÜNDEMDE SAFE VE AB SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in 29-30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin tüm boyutları, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Avrupa savunma programı SAFE kapsamında işbirliği olanakları ele alınacak.

Alman hükümet kaynakları, Merz’in ziyareti öncesinde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Almanya, NATO üyeleriyle AB arasında yakın işbirliğinden yana. Bu, Avrupa savunma programı SAFE için de geçerli.”

GAZZE DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE VURGUSU

Wadephul ayrıca Türkiye’nin, Gazze’de ateşkesin sağlanmasında oynadığı rolü övdü:

“Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesle birlikte birkaç hafta önce imkansız görünen birçok şey başarıldı. Türkiye, arabulucu olarak tarihi bir rol üstlendi.”

"HİÇBİR ÜLKEYLE BU KADAR GÜÇLÜ BAĞIMIZ YOK"

Alman bakan, iki ülke arasındaki toplumsal ilişkilerin derinliğine de dikkat çekerek, “Hiçbir ülkeyle sosyal açıdan bu kadar sıkı bağlarımız yok. Almanya’da 3 milyondan fazla insanın kökleri Türkiye’ye uzanıyor” dedi.