Motosikletle havada takla attı! Kalkınca ilk yaptığı şey ayakkabısını giymek oldu
Amasya'da motosiklet kullanan sürücü, bir otomobil ile çarpıştı. Havada takla atmasına rağmen kazayı ucuz atlatan gencin ayağa kalkınca ilk yaptığı şey ise fırlayan ayakkabısını giymek oldu.
- Amasya'da bir kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla attı.
- Sürücü kazayı ucuz atlattı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Motosiklet sürücüsü, kazanın ardından ilk olarak fırlayan ayakkabısını giydi.
- Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosikletle seyir halindeyken, Ferhat tünelinden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. yönetimindeki 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarpıp takla attı.
İLK ÖNCE AYAKKABISINA KOŞTU
Havaya uçan motosikletlinin kaskı ve ayakkabısı etrafa fırladı.
Kısa sürede ayağa kalkıp sendeleyen gencin kazanın şokuyla yaptığı ilk şey ise fırlayan ayakkabılarını giymek oldu. Motosikletini de kaldırmak isteyen gencin yardımına çevredekiler yetişti. Kazayı ucuz atlatan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.