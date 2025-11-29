Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki araç, park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tarsus Adana istikameti otoyolu Damlama mevkiinde, Mistik Ali Gönen’in kullandığı (64) 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan F.T. idaresindeki 80 DT 162 plakalı kamyona çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan, A.L.Y., S.Y.D ve M.G. ise yaralı kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersinde feci kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersinde feci kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası